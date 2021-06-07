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Новую частную школу откроют в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Мария Костина

Инвесторы откроют осенью новую частную школу «Образовательный парк Новосибирска», в ней будут преподавать иностранцы, сообщают инвесторы проекта.

Инвестиции в проект на первом этапе составили около 170 миллионов рублей. На эти средства реконструируется приобретенное для школы четырехэтажное здание на улице Ползунова, 7 площадью 4 тысячи квадратных метров в Дзержинском районе города, благоустраивается территория и закупается современное школьное оборудование.

Для реализации проекта инвестор и совладелица универмага LUKSE Ольга Гребенюк пригласила руководителей, преподавателей и тьюторов новосибирской школы «Умка». Часть родителей и учеников из «Умки» тоже перейдут в проект «Образовательный парк Новосибирска». Стоимость обучения составит 35 тысяч рублей в месяц.

По словам научного руководителя «Образовательного парка Новосибирска» Светланы Гольцер, школа будет строиться на основании ряда принципов. Во-первых, безопасная поддерживающая среда с взаимовыгодным разрешением спорных вопросов. Во-вторых, индивидуальный план обучения каждого ребенка с учетом личностных особенностей.

«В-третьих, гибкое сочетание офлайна и онлайна. В-четвертых, международный преподавательский состав в режиме онлайн. Мы будем привлекать для проведения занятий высококлассных преподавателей из Германии, Франции, Англии, Китая, Индии и других стран», – рассказала Гольцер.

С началом учебного года в «Образовательном парке Новосибирска» будет работать ряд направлений для учащихся любых школ города. Это стартап-инкубатор для развития бизнес-мышления «Изучай, создай, внедри», студия по иллюстрированию детских книг, проект для начальной школы «Научный театр» и другое.

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