Хакасия снова нарастит число коек для заболевших COVID-19

Случаи выявления пневмонии участились в Хакасии, власти увеличивают
количество коек для больных коронавирусом, сообщил в соцсетях губернатор
региона Валентин Коновалов.
Лабораторно подтверждено 32 новых случая коронавируса. Всего
с начала пандемии зарегистрировано 23,3 тысячи случаев заражения. Общее число
зарегистрированных летальных случаев — 556. Пациентов на ИВЛ — 13 человек.
В течение недели участились случаи выявления пневмонии. В прошедшие выходные выведены из резерва 20 коек в Саяногорске и 15 коек в Майна. Минздрав Хакасии держит на контроле ситуацию с ростом заболевания и в любой момент готовы перепрофилировать стационар кожвендиспансера в ковидный госпиталь.
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 61,2 тысячи
человек, вторым – 47,5 тысячи человек. Вакцинация, по мнению медиков, в
настоящее время является самым эффективным способом защиты от COVID-19. Поставить
прививку можно в медучреждении по месту жительства.