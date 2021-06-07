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Хакасия снова нарастит число коек для заболевших COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Случаи выявления пневмонии участились в Хакасии, власти увеличивают количество коек для больных коронавирусом, сообщил в соцсетях губернатор региона Валентин Коновалов.

Лабораторно подтверждено 32 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии зарегистрировано 23,3 тысячи случаев заражения. Общее число зарегистрированных летальных случаев — 556. Пациентов на ИВЛ — 13 человек.

В течение недели участились случаи выявления пневмонии. В прошедшие выходные выведены из резерва 20 коек в Саяногорске и 15 коек в Майна. Минздрав Хакасии держит на контроле ситуацию с ростом заболевания и в любой момент готовы перепрофилировать стационар кожвендиспансера в ковидный госпиталь.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 61,2 тысячи человек, вторым – 47,5 тысячи человек. Вакцинация, по мнению медиков, в настоящее время является самым эффективным способом защиты от COVID-19. Поставить прививку можно в медучреждении по месту жительства.  

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