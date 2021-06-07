Япония отреагировала на слова Путина о мирном договоре

Правительство Японии приняло во внимания слова президента России Владимира Путина о переговорах по мирному договору и намерено продолжить активные консультации с российской стороной по данной проблеме, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Путин 4 июня на встрече с руководителями мировых информационных агентств, заявил, что поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены.

«Мы воспринимаем эти слова как подтверждение готовности продолжить переговоры по заключению мирного договора и планируем продолжить плотные переговоры на основе нашей базовой позиции — решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — цитирует ТАСС Като.

Он напомнил, что между Путиным и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в сентябре прошлого года состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран подтвердили готовность продолжить переговорный процесс по заключению мирного договора на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года.

Он также подчеркнул, что Япония продолжит вести с Россией переговоры по вопросу реализации проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности в таком виде, «который бы не противоречил правовой позиции обеих стран».