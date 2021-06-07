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Полицейские в Иркутске обезвредили группу «майнинговых» воров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © TheDigitalWay / Pixabay License

Неизвестные ограбили в Иркутске майнинговые фермы, владельцы пожаловались, что исчезло оборудование на 2 миллиона рублей. Охотилась на дорогостоящую технику целая группа злоумышленников, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сотрудники МВД при участии бойцов СОБРа Росгвардии задержали пятерых жителей Усолья-Сибирского, совершивших серию хищений техники, производящей криптовалюту. В их отношении возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

В мае в дежурные части ОВД поступило сразу несколько сообщений о похищении майнингового оборудования в Иркутске. Так, в одном случае неизвестные украли аппаратуру в офисе, во втором — пробрались в помещение с балкона многоквартирного дома.

Работу сыщикам и следователям усложняло отсутствие свидетелей — все преступления совершались ночью. Тогда полицейские проверили на причастность ранее судимых. Изучили десятки записей с камер видеонаблюдения возле помещений, где произошли кражи. Проверяли и потенциальные места сбыта похищенных машин.

В итоге сотрудники сразу нескольких подразделений уголовного розыска иркутской полиции вышли на след подозреваемых. Ими оказались жители Усолья-Сибирского в возрасте от 20 до 26 лет.

В ходе обысков в гараже одного из злоумышленников обнаружили часть похищенного, а также установили канал сбыта машин, где удалось выявить порядка 20 украденных единиц оборудования.

По оценкам специалистов, ущерб от действий группы составил порядка 2 миллионов рублей. В отношении двоих наиболее активных членов группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным —домашний арест.

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Иркутск #Криминал #ЧП
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