Аналитики назвали самые необычные вакансии июня

Сервис «Работа.ру» составил список самых необычных вакансий июня, в топ вошли мангальщик и чайный бармен, а также оклейщик поролона.

Аналитики сервиса изучили более 200 тысяч свежих вакансий в регионах страны в июне и нашли среди них самые необычные.

Например, в Москве требуется мангальщик с опытом работы не менее полугода. В его обязанности входит приготовление мяса и рыбы на мангале, поддержание ассортимента горячих блюд, организация линии раздачи, выполнение стандартов и правил компании.

Также в столице ищут чайного бармена с опытом работы. Его обязанности – это приготовление чайных лимонадов, заваривание чая, поддержание чистоты на рабочем месте и работа с кассой.

В Санкт-Петербурге фабрика мягкой мебели ищет оклейщика поролона. Кандидату на эту должность нужно оклеивать поролоном каркасов мягкой мебели, выполнять производственные нормы и соблюдать чистоту на рабочем месте.

Также в топ необычных вакансий вошли кеттельщик (портной узкой специализации), вентиляционщик, дезинфектор, аэродизайнер (составитель композиций из воздушных шаров на объектах).