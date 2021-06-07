НАВЕРХ
Актуальная тема
Делаем карьеру
Актуальная тема
Делаем карьеру
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Аналитики назвали самые необычные вакансии июня

Источник:
ТАСС
665 1
Фото: © Sibnet.ru

Сервис «Работа.ру» составил список самых необычных вакансий июня, в топ вошли мангальщик и чайный бармен, а также оклейщик поролона.

Аналитики сервиса изучили более 200 тысяч свежих вакансий в регионах страны в июне и нашли среди них самые необычные.

Например, в Москве требуется мангальщик с опытом работы не менее полугода. В его обязанности входит приготовление мяса и рыбы на мангале, поддержание ассортимента горячих блюд, организация линии раздачи, выполнение стандартов и правил компании. 

Также в столице ищут чайного бармена с опытом работы. Его обязанности – это приготовление чайных лимонадов, заваривание чая, поддержание чистоты на рабочем месте и работа с кассой.

В Санкт-Петербурге фабрика мягкой мебели ищет оклейщика поролона. Кандидату на эту должность нужно оклеивать поролоном каркасов мягкой мебели, выполнять производственные нормы и соблюдать чистоту на рабочем месте.

Также в топ необычных вакансий вошли кеттельщик (портной узкой специализации), вентиляционщик, дезинфектор, аэродизайнер (составитель композиций из воздушных шаров на объектах).

Тема: Делаем карьеру
Новосибирцы назвали самые неудобные вопросы на собеседованиях
Новосибирцы бросились на поиски подработки
Эксперт перечислил профессии под угрозой исчезновения
Спрос на курьеров в Сибири вырос почти на 350%
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские туристы застряли на острове на алтайской реке
Строители ЛДС в Новосибирске спасут ласточек
Власти Бурятии усилили коронавирусные ограничения
Кузбасский силач попытается сдвинуть «чертово колесо»
Самое популярное
Первые отзывы на фильм «Круэлла» с Эммой Стоун появились в Сети
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Победительница «Холостяка» рассказала об отдыхе с Тимати
Актер из сериала «Тень и кость» исполнил кавер на песню из «Друзей»
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин денонсировал Договор по открытому небу
Россиянам закроют «лазейку» для полетов за границу
МИД посчитал санкции против России «вечными»
Россия заменила нефть оружием
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
25
Путин посоветовал смириться с существованием России
23
Санкции США стали загадкой для Путина
23
МИД посчитал санкции против России «вечными»
22
Девочка-подросток пойдет под суд за срыв плакатов «Бессмертного полка»
22
США призвали Россию разобраться с хакерами на своей территории
Sibnet.Ru