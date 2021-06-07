Новосибирцы попросили Путина наказать инспектора, застрелившего парня

Обращенная к президенту РФ Владимиру Путину петиция с требованием наказать инспектора ДПС, застрелившего при задержании 19-летнего жителя Новосибирской области, появилась в Сети, ее подписали более 2 тысяч человек.

28 мая инспекторы ДПС в Мошковском районе попытались остановить автомобиль Toyota, но водитель продолжил движение. После преследования автомобиль остановился, ехавшие в нем попытались скрыться, одного удалось задержать. Двое других вернулись и попытались оказать сопротивление, тогда один из полицейских достал табельное оружие. В ходе борьбы он «непроизвольно» выстрелил в одного из сопротивлявшихся, 19-летний парень погиб. Полицейскому грозит срок, но он освобожден из-под стражи.

«Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией … Считаем, что люди, замешанные в этой грязной истории с убийством Абдуллаева, должны понести справедливое наказание», – говорится в тексте обращения.

К моменту публикации новости его подписали уже более 2 тысяч человек. На прошлой неделе в Сети появилась петиция с просьбой освободить инспектора. Под ней оставили подписи более 23 тысяч человек.