Машина с символикой такси сбила двух пешеходов в Омске

Автомобиль с наклейками такси сбил двух пешеходов на островке безопасности на проспекте Мира в Омске, водитель скрылся с места аварии, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Омской области. ДТП попало на видео.
По данным полиции, авария произошла на проспекте Мира в воскресенье. Автомобиль Mazda врезался во встречный ВАЗ, а после сбил пешеходов, которые стояли на островке безопасности, и въехал в светофор.
«Водитель автомобиля Mazda, покинув транспортное средство, скрылся с места происшествия. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пешеходам, 50-летней женщине и 20-летнему молодому человеку», – говорится в сообщении.
Личность водителя уже установили, им оказался 40-летний местный житель, но найти его полицейские пока не могут.
ponhik78Интересно, хотя бы у трети из этих 2000 подписавшихся российское гражданство есть? А то если судить по...
Anatoliy5412эти 2000 вся диаспора азербайджанская в Новосибирске, или самые умные? Для умных Баку есть. Чего в Сибири...
creА почему Путину, а не в суд?Разве у Путина есть право наказывать граждан?
Иркут 69Что толку обсуждать, когда ситуация не только не решается, но и усугубляется...