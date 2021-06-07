Машина с символикой такси сбила двух пешеходов в Омске

Автомобиль с наклейками такси сбил двух пешеходов на островке безопасности на проспекте Мира в Омске, водитель скрылся с места аварии, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Омской области. ДТП попало на видео.

По данным полиции, авария произошла на проспекте Мира в воскресенье. Автомобиль Mazda врезался во встречный ВАЗ, а после сбил пешеходов, которые стояли на островке безопасности, и въехал в светофор.

«Водитель автомобиля Mazda, покинув транспортное средство, скрылся с места происшествия. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пешеходам, 50-летней женщине и 20-летнему молодому человеку», – говорится в сообщении.

Личность водителя уже установили, им оказался 40-летний местный житель, но найти его полицейские пока не могут.