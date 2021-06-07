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Крупнейшие мировые компании обложат глобальным налогом

Источник:
Guardian
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Фото: Ryan J. Quick / Attribution License

Стран «Большой семерки» (G7) поддержали инициативу США о введении глобального налога в размере не менее 15% на прибыль крупных корпораций. Взимать налог будут в тех странах, где компании реализуют свои товары и услуги, а не только там, где они зарегистрированы.

Новые меры коснутся «крупнейших глобальных фирм с маржей прибыли на уровне минимум 10%, а 20% любого дохода свыше 10-процентной маржи будут перераспределены и обложены налогом в тех странах, где осуществляются продажи».

Нововведения коснутся таких транснациональных гигантов как Google, Facebook, Amazon и Apple, которые намеренно регистрируются в странах с щадящими налоговыми режимами и уклоняются от уплаты налогов «дома», пишет Guardian со ссылкой на главу Минфина Британии Риши Сунак.

Фиксированная ставка в 15% должна положить конец подобной практике, когда страны снижают налоговые требования, пытаясь стать привлекательнее для бизнеса.

Впервые о необходимости ввести подобные меры заявил департамент казначейства США, недовольный тем, что крупные американские IT-компании выводят прибыль в страны с более щадящим налогообложением.

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