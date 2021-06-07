Мамы из Новокузнецка и Омска победили на конкурсе «Миссис Россия»

Представительница Новокузнецк Яна Трофимова стала «Миссис Россия Мира», а омичка Ирина Рягузова победила в номинации «Миссис Россия Вселенная», сообщили организаторы конкурса в соцсетях.

«30-летняя мама двух девочек-погодок стала абсолютной победительницей конкурса. Она отправится отстаивать честь страны на международном конкурсе красоты Mrs World», — говорится в сообщении в Instagram.

Трофимова представляла Новокузнецк, хотя живет в Москве. Там она владеет студией красоты. Девушка увлекается конным спортом.

Почетный титул «Миссис Россия Вселенная» достался 37-летней омичке Ирине Рягузовой. У нее пятеро детей. Она работает юрисконсультом и в благотворительном фонде помощи детям «Всегда рядом».

За титул «Миссис Россия — 2021» боролась 81 россиянка.