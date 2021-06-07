НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Мамы из Новокузнецка и Омска победили на конкурсе «Миссис Россия»

Источник:
Sibnet.ru
1052 0

Представительница Новокузнецк Яна Трофимова стала «Миссис Россия Мира», а омичка Ирина Рягузова победила в номинации «Миссис Россия Вселенная», сообщили организаторы конкурса в соцсетях.

«30-летняя мама двух девочек-погодок стала абсолютной победительницей конкурса. Она отправится отстаивать честь страны на международном конкурсе красоты Mrs World», — говорится в сообщении в Instagram.

Трофимова представляла Новокузнецк, хотя живет в Москве. Там она владеет студией красоты. Девушка увлекается конным спортом.

Почетный титул «Миссис Россия Вселенная» достался 37-летней омичке Ирине Рягузовой. У нее пятеро детей. Она работает юрисконсультом и в благотворительном фонде помощи детям «Всегда рядом».

За титул «Миссис Россия — 2021» боролась 81 россиянка.

Еще по теме
Таюрская из Little Big поделилась откровенными снимками
Тимати пришел на премию «Муз-ТВ» вместе с победительницей «Холостяка»
Тима Белорусских рассказал о своем двуличии
Софья Таюрская объяснила, почему скрывала роман с Прусикиным
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские туристы застряли на острове на алтайской реке
Строители ЛДС в Новосибирске спасут ласточек
Власти Бурятии усилили коронавирусные ограничения
Кузбасский силач попытается сдвинуть «чертово колесо»
Самое популярное
Первые отзывы на фильм «Круэлла» с Эммой Стоун появились в Сети
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Победительница «Холостяка» рассказала об отдыхе с Тимати
Актер из сериала «Тень и кость» исполнил кавер на песню из «Друзей»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин денонсировал Договор по открытому небу
Россиянам закроют «лазейку» для полетов за границу
МИД посчитал санкции против России «вечными»
Россия заменила нефть оружием
Топ комментариев

ponhik78

Интересно, хотя бы у трети из этих 2000 подписавшихся российское гражданство есть? А то если судить по...

Anatoliy5412

эти 2000 вся диаспора азербайджанская в Новосибирске, или самые умные? Для умных Баку есть. Чего в Сибири...

cre

А почему Путину, а не в суд?Разве у Путина есть право наказывать граждан?

Иркут 69

Что толку обсуждать, когда ситуация не только не решается, но и усугубляется...
Sibnet.Ru