Холодный фронт накроет Новосибирскую область

Холодный фронт в ближайшие дни принесет в Новосибирскую область дожди, грозы, порывистый ветер и похолодание, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Днем во вторник и в ночь на среду ожидаем прохождения холодного фронта. Будут идти кратковременные дожди с грозами, ослабнет жара», – рассказала синоптик.

По ее словам, дожди могут начаться уже во вторник днем, но еще будет жарко – 27-29 градусов. В ночь на среду также возможны дождь, гроза, температура будет на уровне 8-10, днем – 17-19 градусов тепла.

В ночь на четверг похолодает до 7-9 градусов, днем будет 16-18 градусов. По словам синоптика, выходные вряд ли будут жаркими, ночные температуры ожидаются на уровне 8-10, дневные – 20 градусов тепла.