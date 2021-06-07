НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Холодный фронт накроет Новосибирскую область

Источник:
Sibnet.ru
806 0
Фото: © Sibnet.ru

Холодный фронт в ближайшие дни принесет в Новосибирскую область дожди, грозы, порывистый ветер и похолодание, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Днем во вторник и в ночь на среду ожидаем прохождения холодного фронта. Будут идти кратковременные дожди с грозами, ослабнет жара», – рассказала синоптик.

По ее словам, дожди могут начаться уже во вторник днем, но еще будет жарко – 27-29 градусов. В ночь на среду также возможны дождь, гроза, температура будет на уровне 8-10, днем – 17-19 градусов тепла.

В ночь на четверг похолодает до 7-9 градусов, днем будет 16-18 градусов. По словам синоптика, выходные вряд ли будут жаркими, ночные температуры ожидаются на уровне 8-10, дневные – 20 градусов тепла.

Еще по теме
Грозы и град накроют Томскую область
Сильные дожди вернутся в Забайкалье в середине недели
Снег выпал летом в Красноярском крае. ФОТО
Жара вернется в Новосибирск после выходных
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские туристы застряли на острове на алтайской реке
Строители ЛДС в Новосибирске спасут ласточек
Власти Бурятии усилили коронавирусные ограничения
Кузбасский силач попытается сдвинуть «чертово колесо»
Самое популярное
Первые отзывы на фильм «Круэлла» с Эммой Стоун появились в Сети
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Победительница «Холостяка» рассказала об отдыхе с Тимати
Актер из сериала «Тень и кость» исполнил кавер на песню из «Друзей»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
25
Путин посоветовал смириться с существованием России
23
Санкции США стали загадкой для Путина
23
МИД посчитал санкции против России «вечными»
22
Девочка-подросток пойдет под суд за срыв плакатов «Бессмертного полка»
22
США призвали Россию разобраться с хакерами на своей территории
Sibnet.Ru