Россия стала важнейшим поставщиком нефти в США

США подрывают санкциями газопровод «Северный поток — 2» и в то же время становятся одними из крупнейших потребителей российской нефти, отмечает обозреватель австрийского издания Der Standard Андре Баллен.

«Доля российского газа в общеевропейском потреблении действительно сравнительно высока и составляет 36%. (...) Но интересно, что одновременно с проводимой Вашингтоном политикой против российских углеводородов, в последние годы значительно вырос экспорт нефти из России в США», — пишет Баллен.

«Это удивительно в том смысле, что за последние 15 лет США превратились из нетто-импортера в нетто-экспортера. Если в 2006 году страна ежедневно импортировала на 13 миллионов баррелей нефти больше, чем экспортировала, то теперь американцы сами покрывают свои потребности более чем на 70%», — говорится в статье.

Поэтому поставки в США большинства стран, экспортирующих нефть, сократились. Но это не касается России — несмотря на отношения, резко ухудшившиеся после украинского кризиса в 2014 году. В 2020 году Россия экспортировала в США почти 27 миллионов тонн сырой нефти и нефтепродуктов, что на 63% больше, чем в 2014 году, указывает издание.

«Таким образом, Россия впервые стала третьим по величине импортером нефти в США — следом за Канадой и Мексикой. При этом страна обошла Саудовскую Аравию, долго время являвшуюся важнейшим поставщиком», — указывает обозреватель.

«Некоторые факторы говорят в пользу того, что Россия и дальше будет играть важную роль в снабжении США топливом», — заключает Баллен.