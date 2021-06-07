Молодожены из Барнаула стали ведущими тревел-шоу на «Пятнице!»

Телеканал «Пятница!» запускает трэвел-шоу «Мои первые каникулы». Ведущими станут обычные люди, которые отравятся за границу. Героями одного из выпусков стали молодожены из Барнаула.

Реалити «Мои первые каникулы» отправит в путешествия зрителей канала, которые никогда прежде не были за границей. Они увидят другие страны и станут ведущими проекта. Герои нового трэвел-шоу посетят Францию, Японию, Италию, Китай, Бразилию и другие страны.

Ведущими одного из выпусков будут молодые люди из Барнаула. Пара недавно поженилась и совместит работу на «Пятнице!» со свадебным путешествием на Бали.

«Свадьба у нас состоялась, а путешествия свадебного так и не случилось. Мы мечтали поехать на райский остров Бали, но, к сожалению, это очень дорого, и оставалось для нас только мечтой. Но спасибо телеканалу "Пятница!". Наша мечта сбылась. Бали – это идеальное место: песок белый, море прозрачное, голубое. Это лучший ханимун», — цитирует телеканал Александра и Марию из Барнаула.

Премьера тревел-шоу «Мои первые каникулы» состоится на телеканале «Пятница!» c 7 июня. В честь премьеры канал запустил челлендж #МоиПервыеКаникулы в TikTok с розыгрышем путешествия.

Чтобы принять участие, нужно снять видео о своей первой поездке за границу и разместить его в TikTok с хештегом #МоиПервыеКаникулы до 12 июня. Победитель будет объявлен 14 июня.