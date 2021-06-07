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Музей показал архивные фото наводнения в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Музей и местные власти показали фотографии из архивов, на которых видно, как затапливало Красноярск в разные годы, в том числе 100 лет назад, сообщает мэрия города.

По состоянию на 4 июня сброс Красноярской ГЭС составляет 7 тысяч кубических метров. Подтоплены береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший.

Но сильные паводки происходили и раньше. Например, в апреле 1888 года за ночь Енисей поднялся на 350 сантиметров. Жители Закачинской слободы вынуждены были бросить свои жилища и искать прибежища выше по горе. Наводнение многих застало во время сна или в церквях. Имущество спасать было невозможно, оставалось лишь позаботиться о себе и близких.


Наводнение в Красноярске в 1966 году — одно из исторических событий города. На фотографии в момент строительства Центрального стадиона затоплена полностью вся строительная площадка, а вместе с ней и значительная часть острова Отдыха.

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Красноярск #История
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