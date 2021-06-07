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Новый глава Тувы отчитался о доходах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Тувы

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг, назначенный на эту должность в апреле, заработал за 2020 год 21,1 миллиона рублей, сообщается в сведениях о доходах.

Экс-мэра Кызыла Владислава Ховалыга назначили врио региона 7 апреля после ухода с поста по собственному желанию главы Шолбана Кара-оола, занимавшего должность с 2007 года. Выборы главы пройдут в сентябре этого года. Ховалыг до посту губернатора возглавлял «ТываЭнергоСбыт» .

Ховалыгу принадлежит жилой дом (349 квадратных метров), две квартиры (68 и 62,7 квадратных метра), два земельных участка (2,6 тысячи и 48 квадратных метра), гараж, автомобили Audi Q3 и Toyota RAV 4.

Сообщается, что супруга Ховалыга за 2020 год заработала 979 тысяч рублей. Ей принадлежат нежилое помещение и квартира.

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Республика Тува #Местная власть
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