Новый глава Тувы отчитался о доходах

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг, назначенный на эту должность в апреле, заработал за 2020 год 21,1 миллиона рублей, сообщается в сведениях о доходах.

Экс-мэра Кызыла Владислава Ховалыга назначили врио региона 7 апреля после ухода с поста по собственному желанию главы Шолбана Кара-оола, занимавшего должность с 2007 года. Выборы главы пройдут в сентябре этого года. Ховалыг до посту губернатора возглавлял «ТываЭнергоСбыт» .

Ховалыгу принадлежит жилой дом (349 квадратных метров), две квартиры (68 и 62,7 квадратных метра), два земельных участка (2,6 тысячи и 48 квадратных метра), гараж, автомобили Audi Q3 и Toyota RAV 4.

Сообщается, что супруга Ховалыга за 2020 год заработала 979 тысяч рублей. Ей принадлежат нежилое помещение и квартира.