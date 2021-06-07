Сильные дожди вернутся в Забайкалье в середине недели

Сильные дожди с грозами и порывистым ветром вернутся в Забайкальский край в середине недели. Но затем вновь установится жаркая погода, сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

Во вторник по краю местами пройдут дожди, днем с грозами. Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. В среду в большинстве районов Забайкалья пройдут сильные дожди, также ожидаются грозы. В четверг осадков будет меньше.

Температура во вторник ночью — от 9 до 14 градусов, в среду столбик термометра опустится на 2-3 градуса, а в четверг поднимется до 12 градуса выше нуля.

Днем будет умерено жарко. Во вторник до 29 градусов выше нуля и только при дожде температура опустится до 19 градусов. В среду будет прохладнее — не выше 21 градуса тепла, а в четверг воздух вновь разогреется до 27 градусов.