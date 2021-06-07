Власти обозначили стоимость одной заправки для электромобилей

Возведение одной станции заправки для электромобилей обходится в сумму около 7 миллионов рублей, такой вывод можно сделать из интервью заместителя министра Минэкономразвития Ильи Торосова.

«Мы собираемся софинансировать создание инфраструктуры — строительство быстрых электрозаправок. На одну электрозаправку будем выделять до 3,5 миллиона рублей — это почти 50% стоимости. И около 700-800 тысяч рублей на подключение электроэнергии», — сказал Торосов в интервью «Российской газете».

В качестве пилотного проекта государство планирует создать сеть таких заправок на поясе Калининград — Москва — Нижний Новгород — Казань — Крым.

Согласно общей концепции развития электрического транспорта, на электрокары к 2030 году пересядут 10% жителей России. Потребители смогут вернуть до четверти стоимости электромобиля, но при условии, что он стоил не дороже 2,5 миллиона рублей. Оформить скидку можно будет напрямую у производителей, когда они появятся в России.