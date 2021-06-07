«Яндекс» назвал типичные слова сибиряков

Аналитики «Яндекса» изучили слова, которые используют жители только некоторых регионов страны, во многих областях и краях Сибири есть общие слова, сообщается на сайте исследования.

Для этого проанализировали публикации и комментарии пользователей Яндекс.Дзена, а потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова отобрали самые интересные слова и дали им определения.

Например, из слов, характерных для Красноярского края, в список попали родова (родня), паут (овод), клинануть (заклинить), видовка (место в горах), а также выражение «на божничку» (превозносить). Это выражение также используется во многих регионах Сибири.

Как и слова: шушлайка (малолитражные автомобили), мультифора (файл), огребаться (пострадать), фотать (фотографировать), еслив (если), перепираться (препираться), полоротый (невнимательный) и другие.

Из слов, характерных для Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, в список попали прилада (приспособление), откоряка (отговорка), гаманок (кошелек), однешка (однокомнатная квартира), расповадить (избаловать).

Микрик (микроавтобус), заварник (чайник) — из обихода жителей Хакасии. В Бурятии употребляют такие слова, как в обяз (обязательно), вонький (вонючий). В Иркутской области можно услышать выражения блоть (элита), гачи (штаны), копытить (работать).