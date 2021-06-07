НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

«Яндекс» назвал типичные слова сибиряков

Источник:
Sibnet.ru
1147 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Аналитики «Яндекса» изучили слова, которые используют жители только некоторых регионов страны, во многих областях и краях Сибири есть общие слова, сообщается на сайте исследования.

Для этого проанализировали публикации и комментарии пользователей Яндекс.Дзена, а потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова отобрали самые интересные слова и дали им определения.

Например, из слов, характерных для Красноярского края, в список попали родова (родня), паут (овод), клинануть (заклинить), видовка (место в горах), а также выражение «на божничку» (превозносить). Это выражение также используется во многих регионах Сибири.

Как и слова: шушлайка (малолитражные автомобили), мультифора (файл), огребаться (пострадать), фотать (фотографировать), еслив (если), перепираться (препираться), полоротый (невнимательный) и другие.

Из слов, характерных для Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, в список попали прилада (приспособление), откоряка (отговорка), гаманок (кошелек), однешка (однокомнатная квартира), расповадить (избаловать).

Микрик (микроавтобус), заварник (чайник) — из обихода жителей Хакасии. В Бурятии употребляют такие слова, как в обяз (обязательно), вонький (вонючий). В Иркутской области можно услышать выражения блоть (элита), гачи (штаны), копытить (работать).

Еще по теме
Эксперты определили сезон ажиотажного спроса на автокресла
Иркутяне возмутились храмом вместо научного парка
Женихи в Забайкалье оказались моложе невест
Пандемия увеличила спрос на детские кресла в Новосибирске
смотреть все
Красноярск #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские туристы застряли на острове на алтайской реке
Строители ЛДС в Новосибирске спасут ласточек
Власти Бурятии усилили коронавирусные ограничения
Кузбасский силач попытается сдвинуть «чертово колесо»
Самое популярное
Первые отзывы на фильм «Круэлла» с Эммой Стоун появились в Сети
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Победительница «Холостяка» рассказала об отдыхе с Тимати
Актер из сериала «Тень и кость» исполнил кавер на песню из «Друзей»
Обсуждение (3)
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Интересно, хотя бы у трети из этих 2000 подписавшихся российское гражданство есть? А то если судить по...

Anatoliy5412

эти 2000 вся диаспора азербайджанская в Новосибирске, или самые умные? Для умных Баку есть. Чего в Сибири...

cre

А почему Путину, а не в суд?Разве у Путина есть право наказывать граждан?

Иркут 69

Что толку обсуждать, когда ситуация не только не решается, но и усугубляется...
Sibnet.Ru