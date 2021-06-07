Little Big выпустили мини-альбом каверов с песней Кадышевой «Колдунья»

Группа Little Big выпустила мини-альбом Covers, в который вошли перепевки мировых хитов. Среди них есть песня Надежды Кадышевой «Колдунья».

В альбом вошли кавер-версии песен «Everybody» группы Backstreet Boys, «Blitzkrieg Bop» группы Ramones, «Mamma Maria» итальянской поп-группы Ricchi e Poveri, хит 1990-х годов «Barbie Girl» датской поп-группы Aqua и песня Надежды Кадышевой «Колдунья».

На песню «Everybody» Little Big также записали клип, который снят в виде пародии на сказки «Золушка» и «Белоснежка и семь гномов».

Ранее группа Little Big получила премию Муз ТВ в номинации «Лучшая группа». А участники коллектива Илья Прусикин и Софья Таюрская признались в романтических отношениях.