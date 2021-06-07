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Сотни гектаров леса загорелись возле курорта в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Горящая сухая трава в лесу
Возле курорта в Забайкалье загорелся лес
Фото: © пресс-служба правительтсва Забайкальского края

Рядом с курортом Молоковка Читинского района Забайкальского края разгорелся пожар на территории около 200 гектаров. Причиной возгорания моли стать угли, выброшенные из мангала одного из кафе, сообщил министр природных ресурсов края Сергей Немков.

Пожар начался в воскресенье на землях Минобороны. Из-за сухой ветреной погоды пламя быстро распространилось по большой территории. Сейчас, по данным пресс-службы краевого правительства, горит около 200 гектаров леса, а причиной могли стать угли из мангала.

«Пожар на Молоковке. Мы все его вчера видели. Пожар возник на территории лесного фонда Оборонлеса. Там находится кафе, где готовили шашлыки и вывалили эту горящую золу, откуда и пошел лесной пожар», — сообщил Немков в ходе оперативного совещания в понедельник.

Пожар тушит 108 человек из лесопожарных формирований и других ведомств Забайкальского края. По данным пресс-службы правительства, специалисты заканчиваются опахивания, пожар готовятся локализовать. Угрозы объектам экономики и частным территориям нет. 

Синоптики Забайкальского гидрометцентра предупредили, что во вторник и среду в крае сохранится высокая пожароопасность в лесах.

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Забайкалье #Стихии #ЧП
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