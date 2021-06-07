«Круэлла» уступила в прокате фильму ужасов «Тихое место 2»

Фильм с Эммой Стоун «Круэлла» и хоррор «Тихое место 2» одновременно стартовали в российском прокате, но ужастик обошел приквел «101 далматинца» по кассовым сборам.

По итогам кинопроката за предыдущий уикенд «Тихое место 2» собрало кассу в 180 миллионов рублей, а «Круэлла» — 177 миллионов. При этом «Круэллу» показывали в меньшем количестве кинотеатров (на 50 залов меньше, чем «Тихое место 2»).

«Круэлла» с Эммой Стоун вызвала настоящий восторг в Сети. Зрители, посмотревшие фильм, написали, что это самый необычный, но при этом энергичный приквел Disney.

Главной героиней фильма стала Круэлла Де Виль — известная злодейка, которую многие хорошо знают по мультфильму «101 далматинец». По сюжету приквела, героиня, будучи никем неизвестной Эстеллой, пробивается в мир моды своими неординарными способами.