НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Круэлла» уступила в прокате фильму ужасов «Тихое место 2»

Источник:
Sibnet.ru
806 0
Фото: © кадр из фильма «Круэлла»

Фильм с Эммой Стоун «Круэлла» и хоррор «Тихое место 2» одновременно стартовали в российском прокате, но ужастик обошел приквел «101 далматинца» по кассовым сборам.

По итогам кинопроката за предыдущий уикенд «Тихое место 2» собрало кассу в 180 миллионов рублей, а «Круэлла» — 177 миллионов. При этом «Круэллу» показывали в меньшем количестве кинотеатров (на 50 залов меньше, чем «Тихое место 2»).

«Круэлла» с Эммой Стоун вызвала настоящий восторг в Сети. Зрители, посмотревшие фильм, написали, что это самый необычный, но при этом энергичный приквел Disney.

Главной героиней фильма стала Круэлла Де Виль — известная злодейка, которую многие хорошо знают по мультфильму «101 далматинец». По сюжету приквела, героиня, будучи никем неизвестной Эстеллой, пробивается в мир моды своими неординарными способами.

Еще по теме
Петров и Козловский рассказали о работе в совместном сериале
Фильм о Мэрилин Монро к 95-летию актрисы покажут на Первом канале
Вышел финальный трейлер фильма «Заклятие 3: По воле дьявола»
Sony Pictures снимет ремейк по российскому «Холопу» Шипенко
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские туристы застряли на острове на алтайской реке
Строители ЛДС в Новосибирске спасут ласточек
Власти Бурятии усилили коронавирусные ограничения
Кузбасский силач попытается сдвинуть «чертово колесо»
Самое популярное
Первые отзывы на фильм «Круэлла» с Эммой Стоун появились в Сети
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Победительница «Холостяка» рассказала об отдыхе с Тимати
Актер из сериала «Тень и кость» исполнил кавер на песню из «Друзей»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин денонсировал Договор по открытому небу
Россиянам закроют «лазейку» для полетов за границу
МИД посчитал санкции против России «вечными»
Россия заменила нефть оружием
Самое обсуждаемое
25
Путин посоветовал смириться с существованием России
23
Санкции США стали загадкой для Путина
23
МИД посчитал санкции против России «вечными»
22
Девочка-подросток пойдет под суд за срыв плакатов «Бессмертного полка»
22
США призвали Россию разобраться с хакерами на своей территории
Sibnet.Ru