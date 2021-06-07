НАВЕРХ
Актуальная тема
Туризм в Сибири
Актуальная тема
Туризм в Сибири
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Нерпы на Байкале выбрались на лежбище в ожидании туристов

Источник:
Sibnet.ru
851 0

Нерпы на Байкале постепенно выбираются на льдины и камни на самом большом лежбище — Ушканьих островах. Сотрудники Забайкальского национального парка заверили, что млекопитающие ждут туристов.

Ушканьи острова на Байкале — уникальное лежбище нерп. Оно находится в Усть-Баргузина недалеко от полуострова Святой Нос. В мае и июне на камни и льдины выбираются байкальские нерпы, чтобы погреть бока и в это время туристы могут сделать фотографии со специального наблюдательного пункта.

В июне нерпы 2021 года активно собираются на островах. «Ждут гостей», — заверила пресс-служба «Заповедного Подлеморья». Госинспекторы очистили и подготовили экологическую тропу к лежбищу нерпы к началу летнего туристического сезона.

Нерпы выбираются на льдины и камни после долго пребывания в холодной воде озера. Для них это островки безопасности. На берег пресноводные тюлени почти не выходят, опасаясь медведей, для которых нерпа — деликатес.

Тема: Туризм в Сибири
Российский космонавт разместил видео об экспедиции по льду Байкала
Итальянское СМИ написало о захвате Байкала туристами
Корреспондента из Чехии поразил зимний Байкал
Туристический форум «Сибирь. Притяжение» пройдет в Хакасии
смотреть все
Бурятия #Звери #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские туристы застряли на острове на алтайской реке
Строители ЛДС в Новосибирске спасут ласточек
Власти Бурятии усилили коронавирусные ограничения
Кузбасский силач попытается сдвинуть «чертово колесо»
Самое популярное
Первые отзывы на фильм «Круэлла» с Эммой Стоун появились в Сети
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Победительница «Холостяка» рассказала об отдыхе с Тимати
Актер из сериала «Тень и кость» исполнил кавер на песню из «Друзей»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Интересно, хотя бы у трети из этих 2000 подписавшихся российское гражданство есть? А то если судить по...

Anatoliy5412

эти 2000 вся диаспора азербайджанская в Новосибирске, или самые умные? Для умных Баку есть. Чего в Сибири...

cre

А почему Путину, а не в суд?Разве у Путина есть право наказывать граждан?

Иркут 69

Что толку обсуждать, когда ситуация не только не решается, но и усугубляется...
Sibnet.Ru