Нерпы на Байкале выбрались на лежбище в ожидании туристов

Нерпы на Байкале постепенно выбираются на льдины и камни на самом большом лежбище — Ушканьих островах. Сотрудники Забайкальского национального парка заверили, что млекопитающие ждут туристов.

Ушканьи острова на Байкале — уникальное лежбище нерп. Оно находится в Усть-Баргузина недалеко от полуострова Святой Нос. В мае и июне на камни и льдины выбираются байкальские нерпы, чтобы погреть бока и в это время туристы могут сделать фотографии со специального наблюдательного пункта.

В июне нерпы 2021 года активно собираются на островах. «Ждут гостей», — заверила пресс-служба «Заповедного Подлеморья». Госинспекторы очистили и подготовили экологическую тропу к лежбищу нерпы к началу летнего туристического сезона.

Нерпы выбираются на льдины и камни после долго пребывания в холодной воде озера. Для них это островки безопасности. На берег пресноводные тюлени почти не выходят, опасаясь медведей, для которых нерпа — деликатес.