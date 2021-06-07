Зеленский потребовал немедленно принять Украину в НАТО

Вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать немедленно, поскольку страна находится в большой опасности, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

На следующей неделе в Брюсселе состоится саммит лидеров стран НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выразил разочарование тем, что Альянс не смог найти формат участия Киева на этой встрече.

«Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — заявил Зеленский.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В альянсе заявили, что для вступления Киеву потребуется много времени. Эксперты полагают, что Украины не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.