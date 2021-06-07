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Санврачи предупредили об опасности кормления голубей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Дикие птицы во время миграции весной, в начале лета и осенью останавливаются в городах, и могут стать причиной заражения городских пернатых орнитозом. Поэтому кормить голубей с рук нельзя, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

Орнитоз – это острое инфекционное заболевание, вызываемое хламидией Chlamydophila psittaci. Резервуар инфекции — как дикие, так и домашние птицы. Основной путь передачи инфекции — воздушно-капельный, воздушно-пылевой. Заразиться им можно даже от голубя.

Наибольший риск заразиться возникает в весенне-осенний период, когда во время миграции птицы группируются и останавливаются в городах огромными стаями.

В это время лучше избегать контакта с дикими птицами, а на прогулках ограничить контакт с голубями и не кормить их с рук. Заражение может произойти по воздуху, через поврежденные слизистые оболочки и кожные покровы после укуса или царапин больных птиц.

Орнитоз опасен развитием хламидиозной пневмонии, при которой поражаются бронхи и легкие. Симптомы болезни начинаются остро — с сухого кашля, высокой температуры до 39 градусов, слабости, головной боли, апатии, потери аппетита. При появлении первых симптомов необходимо показаться врачу.

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