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Мужчина поджег себя в авто, чтобы не уехать на штрафстоянку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мужчина в поселке Тулинский после ДТП поджег себя в автомобиле спутницы, чтобы машину не забрали на штрафстоянку, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, в субботу на улице Центральной в поселке Тулинский Новосибирского района столкнулись Toyota и Pontiaс. Инспекторы, оформлявшие ДТП, заметили, что у женщина, управлявшая Toyota, нетрезва. Кроме того, у нее не было водительских прав.

Полицейские вызвали эвакуатор, но пьяный пассажир, находившийся на переднем сидении, не захотел покидать машину. Мужчина расплескал бензин по салону и стал угрожать, чтобы подожжет себя и автомобиль.

Угрозу он исполнил, но пожар был за секунды потушен приехавшими пожарными. Поджигателя достали из машины, заковали в наручники, а затем отправили в Областную клиническую больницу.

По факту неповиновения законному требованию сотрудников полиции проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. На женщину составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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