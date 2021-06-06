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Более 100 новых БелАЗов поставят в Кузбасс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ilya Plekhanov / CC BY-SA 3.0

Белорусская компания «Белаз» поставит в Россию 128 самосвалов на общую сумму более 260 миллионов долларов, большая часть контрактов заключена с предприятиями Кузбасса.

Соглашения о поставке машин грузоподъемностью от 55 до 220 тонн были подписаны на выставке угольной и горнорудной промышленности «Уголь России и майнинг», состоявшейся в Новокузнецке, приводит агентство БелТА сообщение «Белаза».

«Белаз» заключил договоры с кемеровскими АО «Междуречье» (ООО «Холдинг Сибуглемет»), ООО «Участок "Коксовый"» (ООО УК «ПМХ»), ООО «Распадская угольная компания» (АО «Распадская-Коксовая») и санкт-петербургским АО «ГИЛК».

«Белаз» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Завод расположен в городе Жодино в Минской области. Компании принадлежит 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, продукция поставляется в 80 стран мира.

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Кузбасс #Транспорт и дороги
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