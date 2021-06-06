Бузова сыграет в спектакле про молодого Сталина на сцене МХАТа

Ольга Бузова исполнит одну из ролей в спектакле «Чудесный грузин» про молодость Сталина. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.

«Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. <…> Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами, и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТ», — написала Бузова.

Какую роль в постановке исполнит ведущая, неизвестно. Новая постановка МХАТ — провокационный спектакль-исследование о том, как никому неизвестный Иосиф Джугашвили стал «Отцом народов».

Действие пьесы начинается в 1924 году на XIII-м съезде РКП(б), на котором Сталин был выбран Генеральным секретарем. Перед голосованием будущий Вождь вспоминает свою юность, и зритель переносится в 1902 год, в Батум, где «Чудесный грузин» начал восхождение к бездне.