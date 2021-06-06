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НАТО встревожило сотрудничество России и Белоруссии

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии, а сотрудничество Москвы и Минска всерьез беспокоит членов военного блока, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством Москвы и Минска в последние месяцы», — приводит ТАСС слова Столтенберга. По его мнению, Белоруссия «становится все зависимее» от России.

По его словам, НАТО — оборонительный альянс. «Я не хочу много спекулировать, но мы бдительны и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Белоруссии», — отметил генсек НАТО.

«Разумеется, мы готовы в серьезном случае защитить каждого участника альянса и оборонять его от любой угрозы, которая исходит от Минска и Москвы», — заявил Столтенберг.

Столтенберг сообщил, что тема событий в Белоруссии будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе. По его словам, будет пересмотрено существующее соглашение о партнерстве с Белоруссией, которое в значительной степени заморожено.

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Политика #Мир #Россия
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