Устройства Apple получат очень нужную функцию

Пользователи устройств компании Apple благодаря новым функциям смогут узнать, какие данные о них собирают приложения, сообщает инсайдеры.

Новая функция будет представлять собой панель управления, с помощью которой пользователи смогут получить подробную информацию о том, какие данные о них собирают все посторонние приложения, установленные на их устройствах, приводит РИА Новости сообщение инсайдеров.

Новые функции устройств Apple будут представлены в ходе предстоящей конференции разработчиков

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.