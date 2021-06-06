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Устройства Apple получат очень нужную функцию

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи устройств компании Apple благодаря новым функциям смогут узнать, какие данные о них собирают приложения, сообщает инсайдеры.

Новая функция будет представлять собой панель управления, с помощью которой пользователи смогут получить подробную информацию о том, какие данные о них собирают все посторонние приложения, установленные на их устройствах, приводит РИА Новости сообщение инсайдеров.

Новые функции устройств Apple будут представлены в ходе предстоящей конференции разработчиков

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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Технологии #Смартфоны #Гаджеты
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