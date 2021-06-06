Байден отказался вступать в конфликт с Россией

Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией, а заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с ней в тех сферах, где две страны могут совместно работать, говорится в статье президента США Джо Байдена, опубликованной The Washington Post.

«США не ищут конфликта с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений там, где мы можем работать с Россией, в таких вопросах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями», — приводит ТАСС выдержки из статьи.

При этом Байден отметил, что Соединенные Штаты не будут колебаться с ответом, если Россия своими будущими действиями нанесет ущерб Вашингтону.

«Президент Путин знает, что мы не будем колебаться с ответом на будущие, наносящие ущерб действия. Когда мы встретимся, я вновь подчеркну приверженность США, Европы и думающих в едином ключе демократий отстаивать права и достоинство человека», — написал президент США.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. По данным пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.