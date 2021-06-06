НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден отказался вступать в конфликт с Россией

Источник:
ТАСС
1525 5
Фото: © The White House

Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Россией, а заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с ней в тех сферах, где две страны могут совместно работать, говорится в статье президента США Джо Байдена, опубликованной The Washington Post.

«США не ищут конфликта с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений там, где мы можем работать с Россией, в таких вопросах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями», — приводит ТАСС выдержки из статьи.

При этом Байден отметил, что Соединенные Штаты не будут колебаться с ответом, если Россия своими будущими действиями нанесет ущерб Вашингтону.

«Президент Путин знает, что мы не будем колебаться с ответом на будущие, наносящие ущерб действия. Когда мы встретимся, я вновь подчеркну приверженность США, Европы и думающих в едином ключе демократий отстаивать права и достоинство человека», — написал президент США.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. По данным пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Еще по теме
МИД посчитал санкции против России «вечными»
Путин денонсировал Договор по открытому небу
Япония отреагировала на слова Путина о мирном договоре
Зеленский потребовал немедленно принять Украину в НАТО
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские туристы застряли на острове на алтайской реке
Строители ЛДС в Новосибирске спасут ласточек
Власти Бурятии усилили коронавирусные ограничения
Кузбасский силач попытается сдвинуть «чертово колесо»
Самое популярное
Первые отзывы на фильм «Круэлла» с Эммой Стоун появились в Сети
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Победительница «Холостяка» рассказала об отдыхе с Тимати
Актер из сериала «Тень и кость» исполнил кавер на песню из «Друзей»
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин денонсировал Договор по открытому небу
Россиянам закроют «лазейку» для полетов за границу
МИД посчитал санкции против России «вечными»
Россия заменила нефть оружием
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

ponhik78

Интересно, хотя бы у трети из этих 2000 подписавшихся российское гражданство есть? А то если судить по...

Anatoliy5412

эти 2000 вся диаспора азербайджанская в Новосибирске, или самые умные? Для умных Баку есть. Чего в Сибири...

cre

А почему Путину, а не в суд?Разве у Путина есть право наказывать граждан?

Иркут 69

Что толку обсуждать, когда ситуация не только не решается, но и усугубляется...
Sibnet.Ru