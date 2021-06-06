Молодой отец и двое детей сгорели в Иркутской области

Молодой отец и его дети стали жертвами пожара в Тайшете, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

В ночь на воскресенье загорелся частный дом по улице Орджоникидзе. Пожарные на месте обнаружили тела 24-летнего мужчины и его детей в возрасте 1 года 7 месяцев и пяти лет.

Мать оставила детей ночью без присмотра, а сама отправилась отдыхать с подругой. Около 04.00 ей позвонил бывший супруг и сообщил о пожаре.

«Мужчина с семьей не проживал. Вероятнее всего он пытался спасти детей, однако погиб сразу как проник в дом», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время следователи СК России выясняют обстоятельства произошедшего. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.