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Финского журналиста удивили странные ритуалы русской бани

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Финский журналист Эркка Микконен поделился впечатлениями от посещения русских бань, рассказав о «странных» ритуалах в парилке.

По его словам, русская баня сильно отличается от финской сауны. «Главное различие — в ритуалах. Например, русские никогда не парятся без банной шапки. Отсутствие шапки сразу выдает финна. Я шапку полюбил: она хорошо защищает голову от перегрева», — приводит РИА Новости впечатления Микконена.

Более странным ему показался ритуал «приготовление пара». «Банщик и его помощник разогревают пустую баню. На каменку несколько раз выливается вода, затем по бане разгоняется горячий воздух — например, при помощи простыни. Под потолок могут подвесить мяту, хрен и даже чеснок. Так баня наполнится сильными ароматами», — сказал финн.

После этого, по словам Микконена, посетители заходят в парилку, а банщик начинает направлять на них горячий воздух. «В конце ритуала посетители награждают банщика аплодисментами и отправляются остудиться в бассейн с холодной водой. Процедура повторяется через час. Потом начинается следующий ритуал — на этот раз с банными вениками», — продолжил он.

При этом после посещения бани все говорят друг другу со словами «с легким паром!», напоминает автор. «Мне, угрюмому финну, баня очень понравилась. Банные традиции многое говорят о коллективизме русских — и, как мне кажется, это лучшее в бане», — заключает Микконен.

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