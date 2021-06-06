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Галустян оказался коротышкой рядом с Самбурской

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Настасья Самбурская опубликовала в Instagram фотографию с Михаилом Галустяном, который рядом с ней оказался похожим на карлика.

Фотография Самбурской и Галустяна была сделана на церемонии вручения премии Муз ТВ. Актриса позирует в черном бархатном платье, а шоумен в леопардовом костюме. Галустян на снимке еле дотягивает до плеча Самбурской.

По данным из открытых источников, рост Настасьи Самбурской — 177 сантиметров. Галустян ниже актрисы на 14 сантиметров. На премию девушка пришла на каблуках, а это значит разница между парой составила не меньше 20-22 сантиметров.

Подписчиков снимок повеселил. Они сравнили артистов с пантерой и маленьким леопардом, а еще назвали Самбурскую мамой бородатого малыша.

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