Финансист назвал альтернативы доллару для сбережений

Слабеющий доллар для сохранения средств могут заменить три валюты, которые можно найти в любом банковском приложении или обменнике, рассказал аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.
Следует выбрать валюту развитой не ресурсозависимой страны, которая придерживается международных требований и стандартов для исключения «пугающих» факторов волатильности вроде цен на сырье и геополитики. Эта валюта должна укрепляться по отношению к рублю и быть стабильной, приводит «Прайм» слова эксперта.
Для сбережений, по мнению Маслова, подходят три валюты, которые можно найти в любом банковском приложении или обменнике. Прежде всего это евро — за счет сильной экономики региона он растет.
Во-вторых, британский фунт стерлингов, который чувствует себя уверенно, невзирая на размолвки Лондона и Брюсселя. Великобритания восстанавливается после пандемии быстрее большинства стран. И наконец, это швейцарский франк как валюта нейтральной и стабильной страны.
Можно рассмотреть и валюты развивающихся стран, которые также укрепляются к рублю, но здесь нельзя сбрасывать со счетов политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам, заключил Маслов.
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