НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Кудрин посчитал неизбежным выплату людям базового дохода

Источник:
ТАСС
1841 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Страны мира в будущем станут выплачивать своим гражданам гарантированный минимальный доход, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«В перспективе в будущем, я думаю, что такой минимальный гарантированный доход — его еще называют безусловный, базовый доход в мире — что в конечном счете страны придут к этому», — цитирует ТАСС Кудрина.

Минимальный объем связанных с образованием и здравоохранением благ будет обеспечиваться безусловно, предположил глава Счетной палаты. «Но этот доход будет слишком минимальным, чтобы полноценно жить», — отметил Кудрин.

Кудрин ранее заявил, что с выделением дополнительного финансирования в пределах 300 миллиардов рублей Россия сможет в ближайшие годы наполовину снизить уровень бедности. Добиться такой цели можно уже в течение трех лет, уверен он.

Еще по теме
Крупнейшие мировые компании обложат глобальным налогом
Ученый рассказал о пороках российской экономики
Финансист назвал альтернативы доллару для сбережений
Перегрев экономики напугал российские власти
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские туристы застряли на острове на алтайской реке
Строители ЛДС в Новосибирске спасут ласточек
Власти Бурятии усилили коронавирусные ограничения
Кузбасский силач попытается сдвинуть «чертово колесо»
Самое популярное
Первые отзывы на фильм «Круэлла» с Эммой Стоун появились в Сети
Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Победительница «Холостяка» рассказала об отдыхе с Тимати
Актер из сериала «Тень и кость» исполнил кавер на песню из «Друзей»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
25
Путин посоветовал смириться с существованием России
23
Санкции США стали загадкой для Путина
23
МИД посчитал санкции против России «вечными»
22
Девочка-подросток пойдет под суд за срыв плакатов «Бессмертного полка»
22
США призвали Россию разобраться с хакерами на своей территории
Sibnet.Ru