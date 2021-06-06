Кудрин посчитал неизбежным выплату людям базового дохода

Страны мира в будущем станут выплачивать своим гражданам гарантированный минимальный доход, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«В перспективе в будущем, я думаю, что такой минимальный гарантированный доход — его еще называют безусловный, базовый доход в мире — что в конечном счете страны придут к этому», — цитирует ТАСС Кудрина.

Минимальный объем связанных с образованием и здравоохранением благ будет обеспечиваться безусловно, предположил глава Счетной палаты. «Но этот доход будет слишком минимальным, чтобы полноценно жить», — отметил Кудрин.

Кудрин ранее заявил, что с выделением дополнительного финансирования в пределах 300 миллиардов рублей Россия сможет в ближайшие годы наполовину снизить уровень бедности. Добиться такой цели можно уже в течение трех лет, уверен он.