Врач запретила наносить кефир на сгоревшую на солнце кожу

Кефир при нанесении на сгоревшую на солнце кожу вызвать бактериальную инфекцию, а сметана — усилить ожог, сообщила главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова.

«Кефир и сметана — молочные продукты, имеющие в своем составе лактобактерии, иногда другие бактерии тоже. В кефире — кефирный грибок, эти продукты могут вызвать бактериальную инфекцию кожи. Сметана содержит высокий процент жира. При нанесении жира на ожог происходит его усугубление, то есть усиление ожога», — рассказал РИА Новости Жукова.

Врач уточнила, что при лечении солнечных ожогов нельзя использовать спиртосодержащие лосьоны и другие косметические средства, так как они дополнительно сушат кожу, что наносит ей дополнительные травмы. Также обгоревшую кожу нельзя мыть мылом и «перегружать» слишком жирными кремами.

При этом она отметила, что при лечении солнечного ожога основным принципом является охлаждение, однако охлаждать надо прохладными примочками, а не льдом.

«Для этого можно использовать примочки с охлажденными растворами, например, слабый черный чай, настой ромашки, шалфея. Охлажденную кожу обязательно надо увлажнить, иначе сразу после охлаждения кожа пересохнет и воспалится еще больше. Средства после загара или медицинские аэрозоли против солнечных ожогов отлично справятся с этой задачей», — указала Жукова.