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Ученый рассказал о пороках российской экономики

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Российская имеет много преимуществ — она занимает шестое место в мире по объемы валового внутреннего продукта (ВВП). Но она не может выполнить главную задачу — радикально поднять качество жизни в России, считает профессор, доктор экономических наук Яков Миркин.

Ученый перечислил проблемы российской экономики. «У нас — отрицательная демография. Люди — это рост, рабочие руки. Когда они прибывают — экономики растут», написал Миркин в статье для «Российской газеты». Он отметил, что демографы сулят России потери в несколько сот тысяч человек каждый год.

По словам экономиста, в России очень низка доля среднего и малого бизнеса. При это происходит сверхконцентрация производства, сосредоточение людей, активов, финансов в Москве. В столице 8,5% населения страны, при этом там производится 21% регионального валового продукта.

Выкачанная кровь

Россия находится в «денежном холодильнике». Россия занимает шестое место в мире по ВВП, но 62-е место по насыщенности кредитами, 65-е — по насыщенности деньгами. Из экономики каждый год «выкачивается кровь» —вывозят капиталы. Можно только мечтать, чтобы хотя бы значимая часть этих денег пошла на инвестиции, сетует Миркин.

Налоги и квази-налоги колеблются между 35-39% ВВП, это слишком много для экономики, собирающейся поразить всех своими темпами. Тем более что часть средств откачивается в резервы, не вкладывается в рост. «Денег — мало, они — дороги, налоги — высоки, резервы — слишком велики», — указывает ученый.

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Мы по-прежнему живем в экономике «обмена сырья на бусы». Отношения с ЕС и Китаем построены именно таким образом. В «ту сторону» преимущественно сырье, в «эту» — оборудование, технологии, комплектующие, исходники, ширпотреб.

«Все это — крупнейшие вызовы. Их нужно обсуждать сегодня», — заключил ученый.

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Экономика #Деньги #Промзона
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