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Женщинам в ЮАР официально разрешат иметь несколько мужей

Источник:
Die Welt
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Фото: Petar Milošević / CC BY-SA 4.0

Парламент Южноафриканской Республики (ЮАР) обсуждает законопроект, позволяющий женщинам иметь несколько мужей — многоженство там уже разрешено.

Многоженство или полигиния не преследуется в ЮАР в уголовном порядке. Так, у Джейкоба Зумы, занимавшего пост президента страны с 2009 по 2018 год, четыре жены. Но многомужество в стране запрещено, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на южноафриканских законодателей.

Министерство внутренних дел опубликовало документ, в котором текущая правовая ситуация рассматривается как дискриминация, способствующая неравенству, и поэтому ее необходимо изменить.

Но не все поддерживают эту идею. Например, лидер консервативной партии «Аль-Джама-ах» Ганиф Хендрикс заявил, что новый закон приведет к неразберихе: «При рождении ребенка придется проводить дополнительные ДНК-тесты, чтобы выяснить, кто его отец».

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Депутат парламента от Демократического альянса (DA) Наташа Маццоне возразила, заявив, что комментарии Хендрикса оскорбительны для каждой женщины в стране. По ее словам, в Южной Африке настало время перемен и женщины должны иметь те же права, что и мужчины.

Многомужество встречается гораздо реже, чем многоженство. Тем не менее, в некоторых обществах частях (Индии, Бутане, Конго и северной Нигерии) — это распространенная модель семьи. Особенно в тех регионах, где не хватает плодородных земель и имеет смысл ограничить количество детей.

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