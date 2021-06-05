Кудряшов пропустит чемпионат Европы по футболу из-за травмы

Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов получил повреждение на разминке перед матчем с Болгарией.

Травма серьезная, футболист рискует пропустить чемпионат Европы, сообщил в прямом эфире комментатор Павел Занозин, ведущий трансляцию товарищеского матча между Болгарией и Россией.

Комментатор при этом сослался на разговор с игроком. В эфире также показали нарезку с тренировки российской сборной, на которой видно, как Кудряшов резко ускорился, а затем схватился за ногу.

По предварительным оценкам, речь может идти о надрыве мышцы, для восстановления защитнику может понадобиться значительный срок, тогда как Евро-2020 стартует уже на следующей неделе.