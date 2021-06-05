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Ученые изучили отношения людей и кошек

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые из Университета Линкольна выделили пять типов взаимоотношений между хозяином и питомцем. В этот список попали открытые отношения, отдаленная ассоциация, легкие отношения, созависимость и дружба.

«Как с любыми сложными социальными взаимодействиями, связь между хозяином и питомцем – продукт отношений между субъектами и их личными качествами. Многие кошки – одиночки, однако далеко не все», — отмечается в исследовании.

Специалисты предполагают, что то, как хозяин эмоционально вкладывается в кошку, а также ее общительность, играют особенно значимую роль в том, какой тип взаимоотношений складывается в паре, пишет Animals.

При отдаленной ассоциации и легких отношениях хозяин обычно эмоционально не привязан к кошке. Та в ответ также старается держать дистанцию и во втором случае может уходить очень далеко от дома.

При созависимости и дружбе человек очень привязан к питомцу. Главная разница между двумя типами этих отношений состоит в том, на какой дистанции кошка и человек могут находиться друг от друга: при созависимости питомец старается не отдаляться от хозяина. 

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