Ученые изучили отношения людей и кошек

Ученые из Университета Линкольна выделили пять типов взаимоотношений между хозяином и питомцем. В этот список попали открытые отношения, отдаленная ассоциация, легкие отношения, созависимость и дружба.
«Как с любыми сложными социальными взаимодействиями, связь между хозяином и питомцем – продукт отношений между субъектами и их личными качествами. Многие кошки – одиночки, однако далеко не все», — отмечается в исследовании.
Специалисты предполагают, что то, как хозяин эмоционально вкладывается в кошку, а также ее общительность, играют особенно значимую роль в том, какой тип взаимоотношений складывается в паре, пишет Animals.
При отдаленной ассоциации и легких отношениях хозяин обычно эмоционально не привязан к кошке. Та в ответ также старается держать дистанцию и во втором случае может уходить очень далеко от дома.
При созависимости и дружбе человек очень привязан к питомцу. Главная разница между двумя типами этих отношений состоит в том, на какой дистанции кошка и человек могут находиться друг от друга: при созависимости питомец старается не отдаляться от хозяина.
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