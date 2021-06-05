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Су-34 «уничтожил» вражеский аэродром. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны опубликовало видео, на котором сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 во время учений в Курганской области «уничтожает» аэродром условного противника.

Су-34 подавил средства противовоздушной обороны, после чего поразил цель с помощью неуправляемых ракет С-13, отмечается в описании ролика. При этом обнаружить местоположение полевого аэродрома истребителям помогли самолеты-разведчики Су-24МР.

Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения практически любых наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью при любой погоде, в экипаж входят два человека.

Самолет способен нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты «воздух — воздух» различных типов и «воздух — поверхность», а также авиационные бомбы и неуправляемые реактивные снаряды.

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