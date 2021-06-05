Грузовик совершил кульбит с людьми в кузове

Грузовой автомобиль с людьми в кузове опрокинулся в Чаа-Хольском районе Тувы, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба региона.

В результате аварии травмы получили 20 человек, в том числе пятеро детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, люди направлялись на грузовике из одного селения в другое на праздник в открытом кузове автомобиля, передает «Интерфакс».

Отмечается, что девять пострадавших доставили в больницу, остальным оказывалась амбулаторная помощь, их жизни ничего не угрожает. Среди госпитализированных — двое несовершеннолетних.

При этом водитель перевернувшегося грузовика скрылся с места ДТП, сейчас его ищет полиция. Правоохранители также устанавливают все обстоятельства аварии.