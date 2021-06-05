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США предсказали советское будущее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

США идут прямо по пути Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин, комментируя внешнюю политику Вашингтона на полях Петербургского международного экономического форума.

«В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки — этих купим, этих напугаем, с этими договоримся», — цитирует Путина сайт Кремля.

По его словам, в результате количество проблем для такого государства нарастает, после чего наступает момент, когда с ними уже невозможно справиться в рамках существующей системы управления.

«И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза»,— констатировал российский лидер, напомнив журналистам, что он сам родился в СССР.

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Политика #Россия #Мир
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