Группа Little Big получила премию Муз ТВ в номинации «Лучшая группа»

Представители российского шоу-бизнеса получили премию Муз ТВ в разных номинациях. Little Big признали лучшей группой, а прорывом года стала группа Dabro. Победителей в каждой номинации выбирали с помощью зрительского голосования.
В номинации «Лучшая группа», кроме Little Big, были представлены Cream Soda, Hammali&Navai, Artik&Asti, «Руки Вверх», Rasa и Dabro. А на прорыв года также претендовали Slava Marlow, Даня Милохин, Миа Бойка, Хабиб, Рамиль и Дорофеева.
Победители всех номинация премии Муз ТВ:
- Лучший исполнитель — Артур Пирожков
- Лучшее мужской видео — «Сердцеедка» (Егор Крид)
- Прорыв года — группа Dabro
- Лучшая исполнительница — Zivert
- Лучшая песня — «Комета» (Jony)
- Лучшее женское видео — «Молоко» (Светлана Лобода)
- Лучшая коллаборация — Клава Кока и Niletto
- Лучший альбом — 7 (Part I) Artik&Asti
- Лучшее видео — El problema (Тимати и Моргенштерн)
- Лучшая группа — Little Big
На премии не обошлось без скандала. Например, Моргенштерн, рассчитывавший взять больше наград. Он негативно высказался по поводу победы Артура Пирожкова и предложил выбрать победителя по уровню зрительских криков. Ведущие отклонили его вариант. В ответ он заявил, что лучшей наградой считает свою девушку, а к главному призу, испытывает презрение.