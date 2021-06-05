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Группа Little Big получила премию Муз ТВ в номинации «Лучшая группа»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © littlebigband, instagram.com/littlebigband

Представители российского шоу-бизнеса получили премию Муз ТВ в разных номинациях. Little Big признали лучшей группой, а прорывом года стала группа Dabro. Победителей в каждой номинации выбирали с помощью зрительского голосования.

В номинации «Лучшая группа», кроме Little Big, были представлены Cream Soda, Hammali&Navai, Artik&Asti, «Руки Вверх», Rasa и Dabro. А на прорыв года также претендовали Slava Marlow, Даня Милохин, Миа Бойка, Хабиб, Рамиль и Дорофеева.

Победители всех номинация премии Муз ТВ:

  • Лучший исполнитель — Артур Пирожков
  • Лучшее мужской видео — «Сердцеедка» (Егор Крид)
  • Прорыв года — группа Dabro
  • Лучшая исполнительница — Zivert
  • Лучшая песня — «Комета» (Jony)
  • Лучшее женское видео — «Молоко» (Светлана Лобода)
  • Лучшая коллаборация — Клава Кока и Niletto
  • Лучший альбом — 7 (Part I) Artik&Asti
  • Лучшее видео — El problema (Тимати и Моргенштерн)
  • Лучшая группа — Little Big

На премии не обошлось без скандала. Например, Моргенштерн, рассчитывавший взять больше наград. Он негативно высказался по поводу победы Артура Пирожкова и предложил выбрать победителя по уровню зрительских криков. Ведущие отклонили его вариант. В ответ он заявил, что лучшей наградой считает свою девушку, а к главному призу, испытывает презрение.

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