Группа Little Big получила премию Муз ТВ в номинации «Лучшая группа»

Представители российского шоу-бизнеса получили премию Муз ТВ в разных номинациях. Little Big признали лучшей группой, а прорывом года стала группа Dabro. Победителей в каждой номинации выбирали с помощью зрительского голосования.

В номинации «Лучшая группа», кроме Little Big, были представлены Cream Soda, Hammali&Navai, Artik&Asti, «Руки Вверх», Rasa и Dabro. А на прорыв года также претендовали Slava Marlow, Даня Милохин, Миа Бойка, Хабиб, Рамиль и Дорофеева.

Победители всех номинация премии Муз ТВ:

Лучший исполнитель — Артур Пирожков

Лучшее мужской видео — «Сердцеедка» (Егор Крид)

Прорыв года — группа Dabro

Лучшая исполнительница — Zivert

Лучшая песня — «Комета» (Jony)

Лучшее женское видео — «Молоко» (Светлана Лобода)

Лучшая коллаборация — Клава Кока и Niletto

Лучший альбом — 7 (Part I) Artik&Asti

Лучшее видео — El problema (Тимати и Моргенштерн)

Лучшая группа — Little Big

На премии не обошлось без скандала. Например, Моргенштерн, рассчитывавший взять больше наград. Он негативно высказался по поводу победы Артура Пирожкова и предложил выбрать победителя по уровню зрительских криков. Ведущие отклонили его вариант. В ответ он заявил, что лучшей наградой считает свою девушку, а к главному призу, испытывает презрение.