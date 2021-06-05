Путин посоветовал смириться с существованием России

США должны смириться с тем, что Россия «есть, была и будет», заявил российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет», — сказал он.

По словам главы государства, США следует играть стабилизирующую роль в международных отношениях. Путин также выразил надежду на то, что его встреча с американским президентом Джо Байденом пройдет в конструктивном ключе.

Встреча с Байденом запланирована на 16 июня в Женеве. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность, конфликты в горячих точках, пандемию коронавируса, борьбу с терроризмом и экологию.