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Путин посоветовал смириться с существованием России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

США должны смириться с тем, что Россия «есть, была и будет», заявил российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет», — сказал он.

По словам главы государства, США следует играть стабилизирующую роль в международных отношениях. Путин также выразил надежду на то, что его встреча с американским президентом Джо Байденом пройдет в конструктивном ключе.

Встреча с Байденом запланирована на 16 июня в Женеве. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность, конфликты в горячих точках, пандемию коронавируса, борьбу с терроризмом и экологию.

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Политика #Мир #Россия
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