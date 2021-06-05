Майор полиции украл зубную щетку и лишился службы

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Начальника участковых уполномоченных Большеулуйского отдела полиции в Красноярском крае отстранили от службы за кражу зубной щетки.
Майор полиции, покупая продукты в супермаркете, не стал платить за зубную щетку и освежитель для автомобиля. Когда это заметили, мужчина стал убегать от охранника, однако его задержали, пишет портал «Запад 24».
Инспекция по личному составу ГУ МВД России по Красноярскому краю проводит служебную проверку в отношении сотрудника. Полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Отмечается, что если факт мелкой кражи из магазина подтвердится, то майора уволят из органов внутренних дел.
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