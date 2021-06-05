НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Майор полиции украл зубную щетку и лишился службы

Источник:
Sibnet.ru
462 4
Фото: © Sibnet.ru

Начальника участковых уполномоченных Большеулуйского отдела полиции в Красноярском крае отстранили от службы за кражу зубной щетки.

Майор полиции, покупая продукты в супермаркете, не стал платить за зубную щетку и освежитель для автомобиля. Когда это заметили, мужчина стал убегать от охранника, однако его задержали, пишет портал «Запад 24».

Инспекция по личному составу ГУ МВД России по Красноярскому краю проводит служебную проверку в отношении сотрудника. Полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Отмечается, что если факт мелкой кражи из магазина подтвердится, то майора уволят из органов внутренних дел.

Еще по теме
Арестованы участники конфликта с новосибирским автоинспектором
Охранника домостроительной компании в Томске убили из-за денег
СК в Забайкалье возбудил дело из-за истязания сирот
Пенсионеров на Алтае морили голодом в доме престарелых
смотреть все
Красноярск #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Грузовик совершил кульбит с людьми в кузове
Сильный ураган накрыл Туву
Майор полиции украл зубную щетку и лишился службы
Арестованы участники конфликта с новосибирским автоинспектором
Самое популярное
Ученые воссоздали облик древних воинов с плато Укок
Первые отзывы на фильм «Круэлла» с Эммой Стоун появились в Сети
Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею
Тилль Линдеманн выпустил жуткий клип «Я ненавижу детей»
Обсуждение (4)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
5 июня 18:15
(МСК)
Финляндия
Германия
Весь календарь
Последние матчи
5 июня 14:15
(МСК)
США 2
Канада 4
3 июня 20:15
(МСК)
Финляндия 1
Чехия 0
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Magicc — 105 баллов
  • Wolf-Kris — 105 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 103 баллa
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Путин посоветовал смириться с существованием России
Россия запретила экспорт гречки
Су-34 «уничтожил» вражеский аэродром. ВИДЕО
Человечеству предрекли скорое вымирание
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

trocyuk1

они по моему да же не представляют с какой бешенной скоростью мы летим в пропасть, в моем городке бизнес...

gena415

выводы не делаю ,но профиль для сайдинга в том году стоил 80 руб в этом стоит 185 , сахар стоил в пределах...

jeryakob

перегрев в ценах только вижу. инфляция капец

BumBumBum

Зачем нам гимн, флаг и герб? Главное наши спортсмены круглую сумму в карман положили. В следующий чемпионат...
Sibnet.Ru