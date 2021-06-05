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Американский корабль Dragon пристыковался к МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX совершил успешную автономную стыковку с Международной космической станцией, сообщает NASA.

Корабль доставил на МКС 3,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов. В частности, грузовик привез на станцию новые солнечные панели IROSA, которые позволят генерировать больше электроэнергии.

Это второй полет модифицированного Cargo Dragon к МКС, способного доставлять на 20% больше груза. Корабль также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором, как предыдущая модель.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и обратно. Он сможет оставаться на станции в течение 75 дней. Cargo Dragon — единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Предполагается, что грузовик будет находиться в составе МКС около месяца. Затем его сведут с орбиты, его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите.

Тема: Человек и космос
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