Стартует продажа рецептурных лекарств онлайн

Пилотный проект по продаже рецептурных лекарств через интернет стартует в России, на первом этапе он заработает в некоторых регионах страны, затем его планируется расширить на все российские субъекты.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов. Закон не распространяется на наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные средства.

Минцифры предложило к июлю 2021 года разработать проект постановления кабмина о разрешении дистанционной продажи рецептурных лекарств. Инициатива получила поддержку «Единой России».

С 1 сентября 2021 года начнет действовать новый порядок продажи и доставки безрецептурных медикаментов в интернете. Так, дистанционную торговлю лекарствами смогут вести несетевые аптеки, а покупать препараты разрешат на онлайновых торговых площадках.