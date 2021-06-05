Человечеству предрекли скорое вымирание

Выживаемость человеческой популяции под угрозой, так как на планете наблюдается постоянное снижение плодовитости, заявил ученый-гинеколог и член-корреспондент РАН Игорь Коган в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, из-за бесплодия затруднения с беременностью испытывают 17-18% супружеских пар. До родов доходят всего 20-30%. По оценке Когана, на сегодня человечество теряет 70-80% продуктов зачатия.

Академик РАН и один из ведущих неврологов страны Михаил Пирадов констатировал, что ментальное здоровье россиян слабеет, это может обезличить нацию даже при хороших физических параметрах людей.

По оценке эксперта, родившиеся с 1930-го по 1980 год люди имеют уровень IQ на 20% выше, чем те, кто родился позже. При этом большинство граждан к 85 годам будут иметь болезнь Альцгеймера или сосудистую деменцию.

Пирадов отметил, что человечеству в настоящее время требуется думать не столько о здоровье в целом, сколько о ментальном здоровье и развитии мозга, иначе прогресс цивилизации станет невозможен.