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Человечеству предрекли скорое вымирание

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Выживаемость человеческой популяции под угрозой, так как на планете наблюдается постоянное снижение плодовитости, заявил ученый-гинеколог и член-корреспондент РАН Игорь Коган в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, из-за бесплодия затруднения с беременностью испытывают 17-18% супружеских пар. До родов доходят всего 20-30%. По оценке Когана, на сегодня человечество теряет 70-80% продуктов зачатия.

Академик РАН и один из ведущих неврологов страны Михаил Пирадов констатировал, что ментальное здоровье россиян слабеет, это может обезличить нацию даже при хороших физических параметрах людей.

По оценке эксперта, родившиеся с 1930-го по 1980 год люди имеют уровень IQ на 20% выше, чем те, кто родился позже. При этом большинство граждан к 85 годам будут иметь болезнь Альцгеймера или сосудистую деменцию.

Пирадов отметил, что человечеству в настоящее время требуется думать не столько о здоровье в целом, сколько о ментальном здоровье и развитии мозга, иначе прогресс цивилизации станет невозможен.

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Технологии #Наука
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