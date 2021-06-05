Забайкальский край пострадал от паводка

Подтопленными из-за паводка в Забайкальском крае остаются более двух десятков домов, сообщил министр соцзащиты региона Евгений Казаченко. МЧС прогнозирует, что ситуация с паводками будет напряженной еще несколько дней.
Из-за ливней сильнее всего пострадали пять районов: Шелопугинский, Сретенский, Чернышевский, Газимуро-Заводский и Могочинский, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В целом подтопление объектов зафиксировали в 11 районах, затопило 35 участков дорог. Сумма ущерба пострадавшим от подтоплений оценивается примерно в 7,5 миллионов рублей, ситуацию отслеживает специальная комиссия по ЧС.
Согласно прогнозу, в ближайшее время в регионе установится благоприятная погода без осадков, ситуация начнет стабилизироваться. К середине недели вода отступит, под угрозой подтопления останутся только дома и приусадебные участки в населенном пункте Усть-Карск.
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