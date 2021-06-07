Кубок по подтягиванию стартует в Красноярске

Открытый Кубок города по подтягиванию стартует 7 июня, в этот раз принять участие в нем могут абсолютно все желающие, без ограничений по возрасту, сообщает мэрия Красноярска.

Кубок будет проводиться в 11 возрастных категориях среди мужчин и в абсолютной категории среди женщин. Соревнования пройдут в три этапа: 7-18 июня — дворовые соревнования, 21 и 22 июня — финалы районных соревнований, 26 июня — финал городских соревнований.

В первом этапе спортсмены могут принять участие только один раз на любой дворовой площадке. Во втором этапе спортсмены могут принять участие также только в одном финале районных соревнований. Финал Кубка города по подтягиванию пройдет 26 июня в 12.00 на Центральной набережной реки Енисей в районе спуска с Центрального парка.

К участию в городском финале допускаются только победители и призеры из каждой возрастной группы районного финала, при обязательном условии их участия в дворовом и районном этапах.

Соревнования проводятся согласно правилам подтягивания на высокой перекладине, выполнение гимнастического элемента осуществляется без ограничения по времени.